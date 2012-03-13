У "Массандры" забрали землю на $5 миллионов

Громкое дело в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 17,7 га земли государственного винодельческого предприятия «Алушта», входящего в структуру «Массандры», сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. «"Алушта" лишилась земельного участка стоимость 43,5 млн. грн. в результате незаконных действий должностных лиц госпредприятия, в нарушении закона отказавшихся от земли»,-говорится в пресс-релизе. Дело открыто по ч.3 ст. 365 УК Украины - превышение полномочий.

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