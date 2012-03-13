В Евпатории выбрали лучшего "Афоню" (фото)

Лучшим слесарем-сантехником Евпатории стал работник коммунального предприятия «Жилищник-4» Михаил Шистка. Победитель назван по результатам конкурса «Лучший по профессии».

В качестве приза победитель получил денежное вознаграждение в размере 4 тысяч гривен.

«Половину потрачу на профессиональные инструменты, нам без инструментов никуда, инструмент - залог качества», - сказал Шистка.

Обладатель второго места - Александр Шелегов (КП «Жилищник-2») - получил 3 тысячи гривен, третьего места - Александр Франк (КП «Заожилводоканал») - 2 тысячи.

Финальная часть конкурса состоялась на Театральной площади Евпатории. 10 сантехников продемонстрировали на практике свои умения и знания. Участникам было предложено провести монтаж участка трубопровода так, чтобы после пуска воды в системе не образовалось течи. Кроме того, сантехники должны были продемонстрировать умение работать с пластиковыми материалами, установить смеситель и запорную арматуру.

Всего в конкурсе принимали участие 25 человек. Это работники коммунальных предприятий управления городского хозяйства Евпатории, а также коммунальных организаций поселков Заозерное и Мирный.

В следующем году конкурс «Лучший по профессии» проведут среди электриков.