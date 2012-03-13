В Крыму спецслужба штурмом взяла иностранца с тротиловыми шашками

Крымские сотрудники Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины изъяли 24 тротиловые шашки, два электродетонатора и экстремистскую литературу у иностранца, который находится в межгосударственном розыске, сообщила пресс-служба управления МВД в Крыму.

Иностранец проживал в поселке Комсомольское в Симферопольском районе.

Ранее он неоднократно был судим за совершение разбойных нападений и грабежей, а в розыске находится по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Сейчас мужчина - в изоляторе временного содержания. Против него завели уголовное дело по статье 263 УК - "незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой от 2 до 5 лет тюрьмы.

Сотрудники милиции направили в генпрокуратуру Украины документы для экстрадиции иностранца на Родину.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что мужчина является гражданином Узбекистана.