Севастопольцев успокаивают: воды им хватит

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА распорядился успокоить общественность относительно запасов воды в Чернореченском водохранилище - основном для Севастополя источнике питьевой воды.

«Успокойте общественность. У меня был разговор и с президентом, и с Советом национальной безопасности Украины, мы провели также совещание с руководством "Севгорводоканала". Вода есть и будет», - сказал он на аппаратном совещании, обращаясь к руководству КП «Севгорводоканал» и Управления по делам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий катастрофы на ЧАЭС Севастопольской администрации в связи с появившимися в СМИ публикациями о критическом уровне запасов воды в водохранилище.

В то же время начальник Управления по делам чрезвычайных ситуаций Мирослав САГАЙДАК сообщил, что уровень запасов воды в Чернореченском водохранилище составляет 19 млн. 922 тысячи кубометров и является самым низким показателем за последние несколько лет. «За неделю пришло 472 метра кубических (воды), расход составил 546 тысяч метров кубических», - отметил САГАЙДАК.

Директор «Севгорводоканала» Николай ПЕРЕГУДА в интервью журналистам подтвердил, что сейчас в водохранилище - 19,9 млн. куб. метров воды при полном его заполнении на уровне более 40 млн. куб.метров.

Вместе с тем, он сказал, что не считает ситуацию критической. Обращаясь к жителям города и СМИ, ПЕРЕГУДА заявил: «Сегодня эту тему (обеспеченности города питьевой водой) пытаются направить в русло сплетен и всего остального. Тот объем воды, который на сегодня есть в водохранилище, реально, даже без прихода, обеспечит город, как минимум, три месяца нормальным водоснабжением. Мы надеемся и верим в то, что тот снег, который есть в горах, позволит нам наполнить водохранилище до необходимого объема, чтобы не закупать воду у Симферополя и не подавать его с Межгорного водохранилища (так называемую «днепровскую» воду). Если придет 20 миллионов кубов воды, есть надежа на то, что воды на весну-лето хватит. Пока никакой угрозы нет. И никакой днепровской воды в краны севастопольцев не поступает».

По словам директора, уже до конца марта Чернореченское водохранилище должно пополниться 6 млн. кубометров воды. «А тот объем талой воды в снеге, который находится выше Чернореченского водохранилища, составляет порядка 21 миллиона кубов. Если все это придет к нам, то ни о какой днепровской воде даже разговора не будет», - сказал ПЕРЕГУДА.

По информации руководителя «Севгорводоканала», всего для обеспечения города водой до прихода дождей необходимо наличие в водохранилище 40-45 млн. куб. метров воды.