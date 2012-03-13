Совмин договаривается с бизнесменами о льготах для крымчан

Совет министров Крыма до конца недели планирует подписать меморандум о взаимопонимании с представителями крупных торговых сетей региона, которые готовы присоединиться к программе "Социальная карта крымчанина", сообщил крымский премьер Анатолий МОГИЛЕВ.

"Представители бизнеса откликаются на эту инициативу. Я думаю, что количество субъектов предпринимательства - участников проекта - будет расширяться. Сначала подпишем меморандум с крупными торговыми сетями", - сказал МОГИЛЕВ журналистам во вторник.

Правительство Крыма 13 марта создало рабочую группу по реализации программы.

Совмин намерен в конце мая-начале июня ввести социальные карты для представителей льготных категорий, по которым люди смогут покупать продукты со скидкой 5-7%. Карточки будут с номером и штрихкодом.

На витринах или при входе в торговые объекты, которые станут участниками программы, предлагается разместить спецлоготипы-стикеры.

Фото пресс-службы Совмина