Могилев признался, сколько получает
16:59, 13 марта 2012Крым
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"Вполне хватает"
Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ сообщил размер своей зарплаты - ежемесячно он получает около 13 тысяч гривен.
«Если вы желаете узнать "самую главную тайну" Крыма, то МОГИЛЕВ за месяц получает чуть больше тринадцати тысяч гривен», - сказал крымский премьер в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.
По словам МОГИЛЕВА, этих денег ему вполне хватает.
Глава Совмина Крыма заявил также, что как госслужащий до 1 апреля заполнит декларацию о доходах и, в соответствии с законом, опубликует ее.
МОГИЛЕВ работает премьером автономной республики с ноября 2011 года.
Фото пресс-службы Совмина
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