Могилев признался, сколько получает

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ сообщил размер своей зарплаты - ежемесячно он получает около 13 тысяч гривен.

«Если вы желаете узнать "самую главную тайну" Крыма, то МОГИЛЕВ за месяц получает чуть больше тринадцати тысяч гривен», - сказал крымский премьер в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.

По словам МОГИЛЕВА, этих денег ему вполне хватает.

Глава Совмина Крыма заявил также, что как госслужащий до 1 апреля заполнит декларацию о доходах и, в соответствии с законом, опубликует ее.

МОГИЛЕВ работает премьером автономной республики с ноября 2011 года.

Фото пресс-службы Совмина