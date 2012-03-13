В правительстве появится 5-ый вице-премьер

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ предлагает Верховному совету автономии ввести должность крымского вице-премьера по инвестициям и назначить на нее депутата парламента республики Валерия ПАЛЬЧУКА.

«Такая должность нужна. Мы будем предлагать человека, который имеет как опыт организационной работы, так и опыт работы в компаниях с иностранным капиталом», - сказал крымский премьер на брифинге в Симферополе.

53-летний ПАЛЬЧУК является членом партии «Сильная Украина» и председателем одноименной фракции в крымском парламенте. С января он работает заместителем начальника управления санаторно-курортных учреждений в Крыму Госуправделами президента.

МОГИЛЕВ заявил также, что региону надо активнее работать с инвесторами.

Сейчас в Совмине работают четыре вице-премьера.