Гендиректора военного санатория задержали в Крыму

Сотрудники прокуратуры задержали генерального директора госпредприятия Министерства обороны Украины «Центральный военный санаторий "Ялтинский"» по подозрению в незаконном отчуждении имущества на 15,6 млн. грн., сообщила пресс-служба военной прокуратуры Военно-морских сил Украины.

Он задержан 12 марта после возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 364 УК - «злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям».

По информации военной прокуратуры, руководитель военного санатория в 2004 году «единолично, без участия трудового коллектива предприятия и отсутствия какой-либо необходимости, нарушил целостность имущественного комплекса путем незаконного отчуждения зданий и сооружений структурных подразделений, а также инженерных коммуникаций». Объекты были переданы частным фирмам.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в Севастополе.