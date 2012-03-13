ГАИ открыла охоту на машины с грязными номерами в Крыму

Крымская Госавтоинспекция начала комплекс мероприятий по выявлению автомобилей, которые используются без государственных номерных знаков или с чужими номерами.

Также она будет "ловить" машины с номерами, установленными в не предназначенных для этого местах, или грязными, или перевернутыми, или закрытыми другими предметами - что не позволяет четко определить символы, сообщила пресс-служба ведомства.

"За такие нарушения водитель может быть оштрафован, а автомобиль поставлен на штрафплощадку. А при повторном нарушении предусмотрено оплатное изъятие транспортного средства", - говорится в пресс-релизе.