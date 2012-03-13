Украина и Россия обговаривают замену вооружений ЧФ РФ

Переговоры по замене вооружений Черноморского флота России с руководством Украины продолжаются, сказал заместитель министра обороны России Анатолий АНТОНОВ во вторник в Москве.

«Украина - наш стратегический партнер, и понятно, что проблема ЧФ и нахождение его в Севастополе - один из ключевых вопросов», - сказал АНТОНОВ.

Он подчеркнул, что руководство Минобороны России очень волнует, как живет Черноморский флот и что нужно сделать, чтобы он мог нормально функционировать.

«Те вопросы, которые существуют между Украиной и Россией в урегулировании технических аспектов по замене вооружений и кораблей, решаются. У нас проходят очень эффективно и конструктивно эти консультации. Мы находимся в стадии переговоров», - сказал заместитель министра.



По словам АНТОНОВА, это вопрос технического характера, и в ближайшее время стороны выйдут на взаимоприемлемое решение, которое устроит Украину и Россию, а также снимут все технические ограничения в отношении обновления вооружений ЧФ РФ.