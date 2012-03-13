Сотрудникам милиции выдадут англоразговорники к Евро-2012

В Крыму сотрудники линейного отдела милиции на станции «Симферополь» получат разговорники на английском языке для общения с футбольными фанатами во время проведения в стране «Евро-2012», сообщила пресс-служба отдела.

«Всем сотрудникам для общения с иностранными болельщиками и туристами выдадут разговорники. В настоящее время на базе линейного отдела волонтеры проводят с личным составом занятия по английскому языку», - говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то, что Крым не является местом, принимающим матчи чемпионата Европы по футболу, транспортная милиция региона готова осуществлять охрану общественного порядка на территории обслуживания - в том числе на железнодорожных вокзалах - в усиленном режиме.

«Привлекутся англоязычные сотрудники и волонтеры со знанием основных иностранных языков для помощи в дежурных частях и при патрулировании с нарядами милиции на вокзалах и станциях», - заявили в отделе.

Кроме того, во всех поездах пригородного и дальнего сообщения, вокзалах и общественных местах будут развешаны памятки «Как не стать объектом преступных посягательств» на русском, украинском и английском языках.