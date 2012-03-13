Поголовье КРС сократилось на 1,7% до 142 тысяч в Крыму

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Крыма всех категорий на 1 марта 2012 года сократилось по сравнению с 1 марта 2011 года на 1,7% до 142,3 тыс. голов, а птицы - на 1,5% до 11 млн. 102,6 тыс. голов, сообщило республиканское управление статистики.

В частности, поголовье коров уменьшилось на 4 тыс. до 71,2 тыс. голов, свиней - на 10,5 тыс. до 169,8 тыс. голов, овец и коз - на 35,5 тыс. до 324,6 тыс. голов.

В хозяйствах всех категорий за январь-февраль 2012 года объем производства мяса (реализации на убой скота и птицы в живом весе) составил 29,8 тыс. т (на 0,7% больше аналогичного периода 2011 года), производство молока - 31,7 тыс. т (меньше на 3,1%), яиц - 87,1 млн. штук (меньше на 29,3%).