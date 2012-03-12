"Крымэнерго" выставят на продажу в среду

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в среду, 14 марта, выставить на продажу 45% госпакета акций ”Крымэнерго”, сообщил УНИАН председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Кабинет министров Украины своим распоряжением 5 марта согласовал условия продажи акций энергоснабжающей компании. Согласно документу, стартовая цена 45% составляет 246 млн. грн.

"Крымэнерго" занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд "Крымэнерго" составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн. по сравнению с 2010 годом - до 33,26 млн. грн.