В Алуште восстанавливают разбитую штормом набережную

Восстановление центральной набережной Алушты, разбитой штормом в феврале, началось в понедельник, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Кроме того, по графику ведется реконструкция Профессорского уголка в Алуште.

Акты причиненного ущерба находятся на рассмотрении в министерствах жилищно-коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций Украины.

Вопросы восстановления набережных южного берега обсуждались на аппаратном совещании под руководством председателя крымского правительства Анатолия МОГИЛЕВА.

Кабинет министров Украины в конце февраля выделил 43,7 миллиона гривен на реконструкцию разбитых февральским штормом силой 6-8 баллов набережных Ялты, Алушты и Гурзуфа. МОГИЛЕВ настаивает на проведении ремонта объектов до начала курортного сезона.