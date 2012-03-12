Под Севастополем потерялась группа туристов

Семеро крымчан заблудились в районе Чернореченского водохранилища в Севастополе, группу туристов нашли через два часа, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Двое мужчин и пять женщин отправились на прогулку утром в воскресенье, они хотели подняться на гору Календы-Баир и по тропинке спуститься в село Родниковое. Тропы были завалены снегом - туристы сбились с пути и заблудились.

Сотрудники МЧС нашли крымчан по костру. Спасатели спустились вместе с ними к населенному пункту. Состояние туристов - удовлетворительное, от медпомощи они отказались.