Под Севастополем потерялась группа туристов
16:21, 12 марта 2012Крым
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7 человек сошли с тропы
Семеро крымчан заблудились в районе Чернореченского водохранилища в Севастополе, группу туристов нашли через два часа, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Двое мужчин и пять женщин отправились на прогулку утром в воскресенье, они хотели подняться на гору Календы-Баир и по тропинке спуститься в село Родниковое. Тропы были завалены снегом - туристы сбились с пути и заблудились.
Сотрудники МЧС нашли крымчан по костру. Спасатели спустились вместе с ними к населенному пункту. Состояние туристов - удовлетворительное, от медпомощи они отказались.
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