Керчь и Симферополь лучше всех развивают транспортный потенциал

Керчь и Симферополь стали лучшими в сфере «Развития транспортного потенциала» по итогам 2011 года. Об этом свидетельствуют итоги оценки результатов деятельности горисполкомов и райгосадминистраций республики, которая была проведена по 6 показателям, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Крыма.

В частности, в развитие транспортного комплекса Керчи и Симферополя в 2011 году были привлечены самые значительные объемы инвестиций (498,7 грн. и 567,4 грн. на 1 тыс. жителей соответственно). Это обеспечило максимально высокие показатели по грузообороту на душу населения и пассажирообороту.

Среди районов лидерами стали Белогорский и Черноморский районы.