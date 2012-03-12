Керчь и Симферополь лучше всех развивают транспортный потенциал
16:17, 12 марта 2012Крым
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Оценка по 6 показателям
Керчь и Симферополь стали лучшими в сфере «Развития транспортного потенциала» по итогам 2011 года. Об этом свидетельствуют итоги оценки результатов деятельности горисполкомов и райгосадминистраций республики, которая была проведена по 6 показателям, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Крыма.
В частности, в развитие транспортного комплекса Керчи и Симферополя в 2011 году были привлечены самые значительные объемы инвестиций (498,7 грн. и 567,4 грн. на 1 тыс. жителей соответственно). Это обеспечило максимально высокие показатели по грузообороту на душу населения и пассажирообороту.
Среди районов лидерами стали Белогорский и Черноморский районы.
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