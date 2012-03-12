Любимый овощ Азарова подорожал в Крыму

В Крыму в феврале 2012 года по сравнению с январем больше всего среди продовольственных товаров подорожали бананы и капуста белокочанная (на 17,9 и 13,6% соответственно), подешевели – рис и сахар (на 4,8 и 3,3% соответственно), сообщило в понедельник республиканское управление статистики.

Рост цен наблюдался также на животные жиры – 3,3%, цитрусовые – 1,8%, табачные изделия – 1,7%, сухофрукты – 1,4%, специи – 1,2%, свежее, охлаждённое, замороженное мясо говядины – 1,1%, помидоры, огурцы, свежую, охлаждённую и замороженную рыбу – 1%, картофель и безалкогольные напитки – на 0,8%.

При этом снижение цен отмечено на яйца – 1,8%, морковь, свеклу, лук репчатый и грибы – 1,5%, муку и крупы – 1%, оливковое масло – на 0,6%.

В целом, цены на продукты питания возросли на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров и в сфере услуг наибольший рост цен (тарифов) зафиксирован на туристические услуги – на 4,4%.

Плата за канализацию "подросла" на 4,1%, газ сжиженный – 1,9%, холодное водоснабжение – на 1,7%. Услуги медицинских учреждений подорожали на 1,2%, автодорожный пассажирский транспорт – на 1%.

При этом подешевели пылесосы – на 2,8%, одежда – 2,4%, газовые, электрические плиты – 2,3%, холодильники – 1,7%, обувь – на 1,3%.