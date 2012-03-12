Крымчанку задушили из-за долга
11:19, 12 марта 2012Крым
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Милиция нашла убийцу
Сотрудники милиции задержали жителя Симферополя по подозрению в убийстве женщины. Преступление произошло из-за долга, который она не вернула знакомому, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Тело 23-летней женщины нашли 14 февраля.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний безработный. Вечером 13 февраля во время ссоры на улице на почве невозвращения денежного долга он задушил женщину», - говорится в пресс-релизе.
Другие подробности МВД не сообщило.
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