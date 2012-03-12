Крымчанку задушили из-за долга

Сотрудники милиции задержали жителя Симферополя по подозрению в убийстве женщины. Преступление произошло из-за долга, который она не вернула знакомому, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Тело 23-летней женщины нашли 14 февраля.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний безработный. Вечером 13 февраля во время ссоры на улице на почве невозвращения денежного долга он задушил женщину», - говорится в пресс-релизе.

Другие подробности МВД не сообщило.