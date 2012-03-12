В Ялте дефилировали в шляпках из цветов (фото)

Конкурс провели впервые

Итоги первого крымского конкурса на лучшую цветочную шляпку подвели в Ялте. Лучшие шляпки, созданные декораторами и флористами, выбирали в течение месяца. В конкурсе приняли участие 50 шляпок, сообщили организаторы. «Мастером декора шляпок» стала Елена Шестак, «Декоратором-любителем» - Евгения Козицина. «Приз зрительских симпатий» достался Анастасии Малаховой. Отдельного приза (ведра шампанского) удостоился Евгений Крищук - единственный мужчина, принявший участие в конкурсе. После подведения итогов на набережной Ялты прошел парад участников. Организаторы планируют вывести конкурс на общеукраинский уровень.

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