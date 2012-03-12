В Ялте дефилировали в шляпках из цветов (фото)
11:00, 12 марта 2012Крым
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Конкурс провели впервые
Итоги первого крымского конкурса на лучшую цветочную шляпку подвели в Ялте.
Лучшие шляпки, созданные декораторами и флористами, выбирали в течение месяца. В конкурсе приняли участие 50 шляпок, сообщили организаторы.
«Мастером декора шляпок» стала Елена Шестак, «Декоратором-любителем» - Евгения Козицина. «Приз зрительских симпатий» достался Анастасии Малаховой.
Отдельного приза (ведра шампанского) удостоился Евгений Крищук - единственный мужчина, принявший участие в конкурсе.
После подведения итогов на набережной Ялты прошел парад участников.
Организаторы планируют вывести конкурс на общеукраинский уровень.
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