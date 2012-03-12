Дело на миллион: Ялтинский заповедник лишился гектара земли

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконного исключения из земель Ялтинского горно-лесного заповедника семи земельных участков площадью 0,85 гектара стоимостью 1,3 миллиона гривен, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«Исключение земель произошло в результате небрежности должностных лиц управления экоинспекции Южно-Крымского региона, которые, нарушив закон, согласовали предоставление в собственность частным лицам участков в границах объекта природно-заповедного фонда», - говорится в пресс-релизе.

Ранее были установлены факты незаконного исключения из земель заповедника шести участков площадью 0,5 гектара стоимостью 970 тысяч гривен.