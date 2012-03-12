Автобус протаранил легковушку в Крыму: погибла пассажирка

Автобус врезался в легковой автомобиль в Симферополе, пассажирка легковушки погибла, водитель - с переломами в больнице. Авария произошла вечером 11 марта, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автобус БАЗ и машина ВАЗ-2105 столкнулись лоб в лоб.

Погибла 27-летняя жительница Симферопольского района, ехавшая в «Жигулях».

28-летний водитель легковушки, также из Симферопольского района, получил закрытый перелом костей правого предплечья, двух ребер, рваное ранение правой голени, травматический пневмоторакс.