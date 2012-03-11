Возмещать стоимость лекарств будут только тяжелобольным украинцам

Инициатива Кабмина о введении в Украине частичного возмещения стоимости лекарств коснется лишь тех групп пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и смертность, сообщил ZN.UAглава Государственной службы по лекарственными средствам Алексей Соловьев.

«Что касается частичного возмещения стоимости лекарств, то следует заметить, что во всех странах реимбурсации (возмещению) подлежат группы пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и наиболее высокая смертность. Мы, по всей видимости, пойдем по этому же пути, то есть определим перечень заболеваний, где лекарственное обеспечение, точнее, стоимость лекарств, будет подлежать частичному возмещению», - рассказал Соловьев.

По его словам, уровень этого возмещения будет зависеть от экономической ситуации в стране, от возможностей государственного и местных бюджетов. «Внедрение процедуры реимбурсации станет вторым этапом этой реформы. Для нас сейчас основная задача - остановить необоснованнный рост стоимости лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Украины», - отметил Соловьев.

Как уже сообщалось, на основании приказа вице-премьер-министра - министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой в Кабмине создана рабочая группа, которой надлежит разработать условия перехода на референтные цены и определить условия внедрения в Украине процедуры частичного возмещения стоимости лекарств.