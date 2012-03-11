Набережную Ялты "заминировали"
12:28, 11 марта 2012Крым
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Женщина поставила милицию на уши
Ложное сообщение о минировании набережной Ялты в районе причала поступило правоохранителям вечером в субботу.
Неизвестная рассказала о старом чемодане, в котором, скорее всего, находится взрывчатка, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Сотрудники милиции и бойцы МЧС оцепили часть набережной - в радиусе 70 метров. Взрывотехники уничтожили чемодан. «Это показало: он пуст, вызов ошибочен», - говорится в пресс-релизе.
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