Набережную Ялты "заминировали"

Ложное сообщение о минировании набережной Ялты в районе причала поступило правоохранителям вечером в субботу.

Неизвестная рассказала о старом чемодане, в котором, скорее всего, находится взрывчатка, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Сотрудники милиции и бойцы МЧС оцепили часть набережной - в радиусе 70 метров. Взрывотехники уничтожили чемодан. «Это показало: он пуст, вызов ошибочен», - говорится в пресс-релизе.