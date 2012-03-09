В Крыму вспоминали Кобзаря

В Симферополе представители власти возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 198-летия со дня рождения поэта, художника и мыслителя, сообщила в пятницу пресс-служба Совета министров Крыма.

«Тарас Шевченко – символ украинского народа. Великий Кобзарь в своих сочинениях дал ориентир для всех нас, как трудиться, творить и думать, быть честным и справедливым», – сказал заместитель председателя крымского правительства Азиз АБДУЛЛАЕВ.

Он отметил, что наследие Шевченко очень важно для формирования нравственных качеств и патриотического воспитания молодого поколения украинцев.

Цветы к памятнику принесли также заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий ИОФФЕ, постоянный представитель президента Украины в Крыму Виктор ПЛАКИДА, жители Симферополя.