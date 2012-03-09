Командование ВМС принесло цветы Шевченко в полном составе

В Севастополе состоялась церемония возложения цветов к подножию памятника Тарасу Шевченко.

Церемония, сопровождавшаяся государственным гимном Украины и музыкальной композицией «Реве та стогне Дніпр широкий» в исполнении флотского военного оркестра, а также исполнением творческими коллективами украинских народных песен, завершилась прохождением торжественным маршем подразделения почетного караула Военно-морских сил Украины.

В возложении приняли участие заместитель председателя городской администрации Ирина ЗАЕЦ, командующий ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ вместе со всеми своими заместителями, начальниками управлений, отделов и служб штаба командования флота, а также представители городского совета, районные власти, общественность города.

Исполняющий обязанности начальника управления по воспитательной и социально-психологической работе командования украинских ВМС капитан 1 ранга Александр ВАНЧУГОВ в интервью журналистам сообщил, что сегодня в каждой воинской части, на каждом корабле флота с 9 по 11 марта проходят тематические мероприятия, посвященные 198-й годовщине со дня рождения Шевченко.