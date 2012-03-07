В Крыму сошли две лавины

Две снежные лавины общим объемом 20 кубометров сошли в среду с горы Ай-Петри в Крыму - популярного места зимнего отдыха жителей полуострова и туристов, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Снег упал в 10.30 в районе 50-51 километра дороги «Ялта-Бахисарай».

«Дорога стратегического значения не имеет. В зимнее время она закрыта для проезда транспорта», - заявили в МЧС.

Снег убирают два трактора.

МЧС уже несколько дней подряд предупреждает крымчан об угрозе схода лавин.

Смещение снега общим объемом 70 кубических метров произошло 23 января на 51-52 км дороги «Ялта - Бахчисарай», жертв не было.