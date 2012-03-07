В номер гостиницы в Крыму можно заказать ... льва
13:25, 07 марта 2012Крым
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Проснулись - а у кровати такой "котик"
Услугу «львенок в номер» создадут в гостинице при сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, сообщил директор парка Олег Зубков журналистам в среду.
Цена билета в сафари-парк уже известна: для детей - 50 гривен, для взрослых - 100. Отдых в «Тайгане» рассчитан на целый день, для желающих остановиться на ночь откроют отель, в номер которого можно заказать детеныша льва.
«Вы проснулись, а любимый, образно говоря, за 100 гривен такую услугу купил у парка. К вам приходит львенок, и вы с ним как с домашним котенком полчаса поиграете», - сказал Зубков, которого цитирует «Крымское информационное агентство».
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