В украинской армии полно женщин

Более 40 тысяч женщин, среди которых почти половина - военнослужащие, проходят службу и работают во всех видах и родах войск Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Больше всего женщин - в соединениях и частях Сухопутных войск и Воздушных сил.

Среди женщин-военнослужащих 9% - офицеры, 88% - проходят службу по контракту. В высших военных учебных заведениях учатся 400 девушек.

Около 30% из более 2 тысяч военнослужащих, ежедневно заступающих на боевое дежурство по противовоздушной обороне страны, - женщины.

8 марта в составе подразделений Воздушных сил боевое дежурство будут нести более 400 женщин: планшетисток, радиотелеграфисток, телефонисток, диспетчеров и метеонаблюдательниц.

За 20 лет миротворческой деятельности Украины в составе национальных контингентов проходили службу 30 украинских военнослужащих-женщин.

Фото Минобороны