Севастополь настучал Азарову на Черноморский флот

Власти Севастополя направили в Кабинет министров Украины информацию о 30 причалах, которые не вошли в украинско-российское соглашение по Черноморскому флоту России от 1997 года, однако используются флотом, сообщил заместитель председателя Севастопольской государственной администрации Владимир АРАБАДЖИ.

«30 причалов не внесены в соглашение между Российской Федерацией и Украиной. Они де-юре не могут находиться в пользовании Российской Федерации, де-факто - они находятся в пользовании Российской Федерации. Когда мы эту информацию получили и уточнили (было 38, потом оказалось, точно 30) мы направили на Кабинет министров Украины полную информацию об этих причалах для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комиссии по Черноморскому флоту (подкомиссия межгосударственной украинской-российской комиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ и его функционирования и на территории Украины)», - сказал АРАБАДЖИ.