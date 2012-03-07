Google назвал самых популярных женщин Украины

Накануне 8 марта Google проанализировали запросы за последние 12 месяцев и узнал, кому из отечественных дам отдают пальму первенства украинские пользователи Google.

Лидером запросов стала Юлия Тимошенко. За ней расположились сразу три представительницы шоу-бизнеса - певицы Ани Лорак, Вера Брежнева и Тина Кароль.

На пятом месте по числу запросов оказалась новая украинская Золушка Яна Соломко, которая стала известной благодаря телевизионному проекту "Холостяк".

В топ-10 самых популярных украинских женщин вошли также телеведущая Оксана Марченко, певица Гайтана, которая представит Украину на "Евровидении-2012", хореограф Татьяна Денисова, а также Мария Коршунова, печально прославившаяся в ресторанной драке с сыном нардепа Ландика.

"Корреспондент"