Госипотека под 2-3% годовых заработает в мае

В Украине с мая начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых, сообщил президент Виктор ЯНУКОВИЧ на расширенном заседании Кабинета министров в среду.

«С мая начнет работать государственная ипотека - программа кредитования под жилищное строительство. Стоимость кредита для людей будет составлять не более 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал глава государства.

ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация программы позволит «загрузить» строительные компании, поднять уровень производства строительных материалов, увеличить спрос на украинскую металлопродукцию на внутреннем рынке.

Кроме того, программа обеспечения граждан доступным жильем будет способствовать экономическому развитию государства.