В Симферополе на женщин можно посмотреть глазами женщин

Выставка «Женщины глазами женщин» - проект 17 крымских фотографов, приуроченный к празднованию международного женского дня, откроется 13 марта в Симферополе и продлится десять дней, сообщила в среду пресс-служба представительства Россотрудничеста.

В объектив фотографов попали актриса Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского, народная артистка Украины Людмила КАРА-ГЯУР, актриса театра имени Лавренева, народная артистка России Валентина ПОПОВА, солистка Крымской филармонии, заслуженная артистка Украины Эльмира НАЛБАНТОВА, художник по костюмам Анна КУЗНЕЦОВА, художница, работающая в жанре песочной анимации, Ксения СИМОНОВА.

Моделями также были женщины, чьи лица, возможно, не так известны. Среди них - руководитель евпаторийского детского театра «Золотой ключик» Нина ПЕРМЯКОВА, директор симферопольского арт-центра «Карман» Анна ВВЕДЕНСКАЯ, идейный руководитель «Уличного Университета» Екатерина СЕРГАЦКОВА.

Самой молодой модели - Таисии ЖУРАВЛЕВОЙ - всего 11 лет. Она учится в школе и мечтает стать хореографом.

«Семнадцать крымских девушек-фотографов мастерски передали в своих работах судьбу и характер участниц проекта. Семнадцать портретов создают особое поле женственности, в котором ощущаются и благодарность, и красота, и надежда», - заявили организаторы.