Двое "металлистов" разграбили десяток могил в Крыму

Сотрудники милиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже оградок на кладбище в Сакском районе Крыма, на их счету - десяток разграбленных могил, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

«Вандалы разбивали чугунные оградки, упаковывали обломки в мешки и везли приемщику металла. Свои действия мужчины пояснили необходимостью кормить семьи, сославшись на то, что временных заработков на жизнь не хватает», - говорится в пресс-релизе.

Надругательство над могилой, а также хищение предметов, находящихся в месте захоронения, наказываются штрафом до 1700 гривен, или арестом до шести месяцев, или лишением свободы до трех лет.

30-летний мужчина ранее был судим за угон автомобиля и незаконное хранение наркотиков. Для 40-летнего отца двоих малолетних детей - это первое серьезное нарушение закона, он привлекался только к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Правоохранители установили также личность подпольного коммерсанта, скупавшего куски оградок. Прием металла без лицензии наказывается штрафом - 340-1700 гривен.