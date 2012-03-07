Земли южнобережного парка раздали незаконно
09:56, 07 марта 2012Крым
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Частник получил семь соток
Прокуратура Ялты просит суд признать недействительным договор аренды земельного участка площадью 0,07 га на территории Мисхорского парко-памятника общегосударственного значения. Основанием для подачи иска стало нарушение при выделении частному лицу земли в границах парка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
"Местный совет не имел полномочий распоряжаться землями природно-заповедного фонда, для которых установлен особый режим использования", - говорится в пресс-релизе.
Стоимость земучастка составляет почти 800 тысяч гривен.
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