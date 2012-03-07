Яхта "Скорпиус" после двух недель ремонта взяла курс на Антарктиду

Яхта «Скорпиус» с украинско-российским экипажем, которая совершает поход к Южному и Северному полюсам, после двух недель ремонта снова взяла курс на Антарктиду, сообщил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, осуществляющий координацию похода.

Яхта попала в 12-балльный ураган, волнами снесло одну из антенн, вспомогательный радар, порвало паруса. Капитан Сергей НИЗОВЦЕВ принял решение зайти на остров Тасмания (Австралия). «После урагана чудом уцелевшая яхта с разорванными парусами, оставшись почти без навигационных приборов и связи, добралась всё же до австралийского острова. За две недели экипаж заменил паруса, поставил новую антенну "Иридиум", перебрал большинство агрегатов», - сказал САВЕНКОВ.

На Тасмании яхта заправилась дизтопливом, продуктами, и, выйдя в море, взяла курс на Антарктиду. «На то, чтобы дойти до полярной станции Беллинсгаузен, экипажу понадобится около 40 дней. Там стоянка пару дней и - снова на маршрут», - отметил САВЕНКОВ.

Яхта вышла в плавание из Сочи 17 сентября, а из Севастополя - 25 сентября 2011 года. Возвращение «Скорпиуса» в Севастополь запланировано на март 2013 года. 4 россиянина и 4 украинца - экипаж яхты - намерены побить несколько мировых рекордов мореплавания. Первый - зайти в море Росса, а это 77 градус южной широты; второй - за один полярный год сделать две полярных «кругосветки» вокруг Антарктиды; третий - по длине маршрута - 70 тысяч миль и продолжительности 2,5 года.