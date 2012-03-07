1 миллиард жителей планеты голодает, 1,3 миллиарда - переедают

Каждый седьмой человек в мире голодает, при этом у 1,3 миллиарда жителей планеты - избыточная масса тела, как минимум, 300 миллионов человек страдают ожирением, заявил специальный докладчик по вопросу о праве на питание Оливье де Шуттера, выступая в Женеве на 19-й сессии Совета по правам человека, сообщает центр новостей ООН.

«Урбанизация, супермаркетизация и глобальное распространение западного образа жизни вытеснили традиционный стиль питания. В результате мы столкнулись с катастрофическими последствиями для здоровья людей», - сказал специальный докладчик.

Он добавил, что право на питание означает не только доступ к достаточному количеству пищи, но также и возможность иметь сбалансированную и питательную диету.

Специальный докладчик призвал все страны мира вместо пилюль от ожирения и специальных таблеток для страдающих от нехватки тех или иных питательных элементов предложить населению стратегию борьбы с нездоровым питанием.

Оливье де Шуттер предложил облагать высокими налогами нездоровые продукты питания, регулировать продажу продовольствия с высоким содержанием жиров и сахара, а также пресекать рекламу нездоровой пищи. Представитель ООН рекомендовал правительствам оказывать поддержку местным фермерам, поставляющим на рынки здоровую и свежую продукцию.

"Зеркало недели"