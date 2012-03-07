20 самых богатых людей мира за день потеряли $11 миллиардов

Состояние 20 богатейших людей планеты во вторник сократилось в совокупности на 11,3 млрд. долларов на фоне резкого спада на мировых фондовых биржах, произошедшего на фоне слабых статданных в Европе и опасений относительно успеха реструктуризации госдолга Греции, сообщает «Газета.ру».

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, состояние американского миллиардера Уоррена БАФФЕТА сократилось на 407,3 млн. долларов, составив 43,9 млрд. долларов.

Состояние главы мирового лидера сталелитейной промышленности ArcelorMittal Лакшми МИТТАЛА (Lakshmi Mittal) снизилось на 918 млн. долларов или 4% - до 22,3 млрд. долларов. Стоимость акций его компании на торгах в Амстердаме снизилась на 5,5%. В результате такой динамики Л.МИТТАЛ выбыл из двадцатки богатейших людей планеты, оказавшись на 21-м месте в рейтинге Bloomberg.

Два европейских ритейлеровых магната, Бернар АРНО (Bernard Arnault) и Амансио ОРТЕГА (Amancio Ortega), которые являются владельцами LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MC) SA и Inditex SA соответственно, потеряли в сумме 1,2 млрд. долларов.

Основатель Microsoft Билл ГЕЙТС потерял на фоне спада бирж во вторник 805,4 млн. долларов - теперь его состояние оценивается в 61,3 млрд. долларов.

Значительно сократилось и благосостояние Шелдона АДЕЛЬСОНА (Sheldon Adelson), главы оператора казино Las Vegas Sands Corp. (LVS) - во вторник он потерял 765,5 млн. долларов.

Состояние Эйке БАТИСТЫ (Eike Batista), владеющего мажоритарным пакетом акций в нефтяной компании OGX Petroleo (OGXP3) & Gas Participacoes SA, снизилось до 29,2 млрд. долларов после того, как фондовый индекс Bovespa упал на самую значительную величину с октября - на 2,8%.

Ларри ЭЛЛИСОН (Larry Ellison), владеющий 22,5% акций Oracle Corp., потерял 385,7 млн. долларов после того, как акции Oracle подешевели на 1%.

Благосостояние основателей Google Inc. Сергея БРИНА (Sergey Brin) и Ларри ПЕЙДЖА (Larry Page) снизилось в совокупности на 560 млн. долларов после того, как стоимость акций Google сократилась на 1,5%.

Фондовые индексы в США потеряли во вторник 1,3-1,5%, спад на биржах Европы оказался еще более существенным - он составил 1,8-3,6%. Столь сильная негативная динамика обоснована приближением 8 марта - окончания срока подачи заявок частными кредиторами на участие в добровольной программе списания долгов Греции. Если участников окажется меньше, чем 75% держателей гособлигаций страны, то страну ожидает неконтролируемый дефолт, который, по мнению экспертов Международного института финансов (IIF), может обойтись еврозоне более чем в 1 триллион евро.

Давление на настроения инвесторов оказали данные о том, что совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года, согласно второй оценке, снизился на 0,3% в квартальном выражении и вырос на 0,7% - в годовом. Таким образом, никаких позитивных изменений по сравнению с первой оценкой не произошло.