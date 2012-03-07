Легковушка убила девушку в Крыму
09:03, 07 марта 2012Крым
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Личность не установлена
Девушка погибла под колесами легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма. Авария произошла во вторник вечером на 109 километре дороги "Красноперекопск-Симферополь", сообщила в среду пресс-служба крымского управления ГАИ.
36-летний житель Симферопольского района, управлявший «Дэу Ланос», совершил наезд на пешехода.
Личность погибшей пока не установлена, на вид ей около 20 лет.
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