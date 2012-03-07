США призывают Украину восстановить права крымских татар

Соединенные Штаты Америки призывают украинские власти способствовать дальнейшему восстановлению гражданских прав крымских татар, заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ во вторник, открывая выставку крымскотатарского искусства в помещении посольства США в Киеве.

На выставке представлены ковры Мамута ЧУРЛУ и декоративные картины Юлии ТУЛУПОВОЙ. Оба художника получили поддержку проекта местных инвестиций и конкурентоспособности Агентства США по международному развитию. Выставку смогут осматривать посетители, которых приглашают в посольство для участия в официальных встречах и публичных мероприятиях.

“Эти художники воспроизводят культурное пространство крымскотатарского народа, благодаря которому во многом сам Крым является таким уникальным. Туризм в Крыму - это намного больше, чем так называемый пляжный туризм. В этом я имел возможность убедиться на собственном опыте”, - подчеркнул ТЕФФТ.

Он отметил, что крымскотатарский народ является неотъемлемой составляющей Крыма и Украины в целом, и усилия крымских татар сегодня направлены на развитие своего культурного наследия.

“Крымские татары заслуживают на то, чтобы быть более широко известными своей культурой, вне пределов Украины также. Эта выставка - одно из проявлений содействия этническому разнообразию со стороны посольства США в Украине. Наличие крымских татар в Украине является одним из важных элементов этого разнообразия. Мы поддерживаем последние тенденции крымских татар на сохранение и развитие собственной культуры и идентичности. В частности, это было событие возведения мечети в Крыму. Со своей стороны США и в дальнейшем будут способствовать таким позитивным тенденциям”, - сказал посол.