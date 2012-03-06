Могилев уверен: крымчанки - самые красивые
Премьер республики поздравил с 8 марта
Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ поздравил крымчанок с наступающим 8 марта и вручил им благодарности и подарки, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Крымский премьер в ходе торжественного собрания передал жительницам автономии поздравление Президента Украины Виктора Януковича и поблагодарил женщин за вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие региона.
«В Крыму живут самые красивые и талантливые женщины. Я от души поздравляю вас с наступающим праздником и желаю крепкого здоровья и успехов», - сказал МОГИЛЕВ.
Глава Совмина наградил орденом княгини Ольги III степени председателя Комитета солдатских матерей Крыма Алие ФИНЕНКО, а также вручил крымчанкам благодарности правительства республики и ценные подарки.
Кроме того, во вторник МОГИЛЕВ поздравил с наступающим 8 марта коллектив Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского и вручил его сотрудницам почетные грамоты и благодарности.
Премьер республики акцентировал внимание на реформах, которые сегодня проводятся в сфере здравоохранения Крыма. «Задача правительства - максимально приблизить медицинскую помощь к людям. От качества здравоохранения зависит качество жизни крымчан», ‑ cказал председатель Совмина.
Ректор вуза Анатолий БАБАНИН добавил, что большую часть научно-педагогического коллектива университета представляют женщины. «Там, где работают женщины всегда порядок, мир и согласие. Дорогие женщины, спасибо вам за мудрость и понимание», ‑ отметил он.
Фото пресс-службы крымского правительства