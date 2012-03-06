Крымским татарам советуют не праздновать 8 марта

Крымским татарам рекомендуют воздержаться от празднования Международного женского дня 8 марта, сообщила во вторник пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

«Этот день не числится в списке наших мусульманских и национальных праздников. Перенятие традиций, противоречащих нашим ценностям негативно сказываются на сохранении и развитии исконной культуры народа. Если права женщин каким-либо образом нарушаются, то их можно защищать другим образом и другими методами. В ходе празднования 8 марта совершаются различные безнравственные и не свойственные исламской морали поступки», - заявил заместитель Муфтия Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.

По его мнению, крымским татарам не стоит отмечать и День защитника Отечества, поскольку 23 февраля умер первый председатель правительства Крымской Народной Республики, первый избранный муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан.