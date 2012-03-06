Россия и Украина готовят военно-морские учения в Крыму

В Севастополе 6-7 марта проходит главная конференция по планированию украинско-российского военно-морского учения «Фарватер мира-2012», темой которого является проведение гуманитарной операции, сообщил ресс-центр командования украинских Военно-морских сил.

«Фарватер мира» планируется провести во второй половине мая, в формате командно-штабного учения.

Его учебной целью будет выработка единых взглядов на проведение совместных гуманитарных операций, действий объединенного штаба при планировании и проведении поисково-спасательных работ, планирование всестороннего обеспечения действий сил и войск во время подготовки и проведения гуманитарной операции, отработки совместных действий поисково-спасательных сил ВМС ВС Украины и ЧФ РФ, единых процедур и документов по планированию и проведению совместных гуманитарных операций.

Предварительно, к морской компоненте учения планируется привлечь до 14 кораблей, судов и катеров, к авиационной - 6 единиц летательных аппаратов, к береговой - 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Кроме того, планируется сформировать объединенный медицинский отряд в составе 8 единиц автомобильной техники и до 30 человек личного состава.

Согласно принципу ротации, руководителем учения, как планируется, будет командующий ВМС Украины, заместителем руководителя учения - заместитель командующего Черноморского флота России.

Как ожидается, в апреле состоится заключительная планирующая конференция по подготовке учения.

Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м и 2011 году.