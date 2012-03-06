Крымские моряки продолжают выбивать зарплату в Африке

9 граждан Украины - членов экипажа судна «Чанги-701» - продолжают находиться в Сьерра-Леоне (Африка) и ожидают, что судовладелец выплатит им заработную плату, сообщил руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ на брифинге в среду.

По его словам, общий долг по зарплате составляет около 100 тысяч долларов.

Посольство Украине в Гвинее продолжает переговоры с судовладельцем.

ДИКУСАРОВ сообщил также, что владелец судна сейчас находится в Ливане, в связи с чем МИД дал поручение Посольству Украины в Ливане оперативно связаться с ним для урегулирования вопроса по выплате морякам задолженности по зарплате.

«Мы надеемся, что это вопрос будет в ближайшее время решен. Учитывая достаточно большую сумму и необходимость решать ситуацию в судебном порядке, МИД Украины рекомендовал украинцам остаться в Сьерра-Леоне, пока идут переговоры с работодателем», - сказал ДИКУСАРОВ.

Судно с ноября 2011 года находится во Фритауне. Экипаж состоял из 22 граждан Украины (в осном - жители Керчи, Крым) и 4 россиян. Основными требованиями моряков является погашение долгов по зарплате и отправка в Украину, в соответствии с контрактами, сроки которых закончились 24 ноября 2011-го. Задолженность по зарплате для восьми членов экипажа составляет 6 месяцев, для 18 моряков - 3 месяца. Продукты питания и питьевая вода на судно поставляются. Электроснабжения, а, соответственно, и кондиционирования кают нет. В середине февраля владелец согласился выплатить морякам половину долгов по зарплате.

24 февраля в Киев из Фритауна вернулись 9 украицев и 4 гражданина России - членов экипажа «Чанги-701», 27 февраля - еще 4 украинских моряка.