Не дарите первоцветы

Милиция Крыма в преддверии 8 марта напоминает о запрете на продажу растений, занесенных в Красную книгу Украины.

По сообщению сектора связей с общественностью ГУМВД Украины в Крыму, ежегодно с 1 февраля по 31 мая сотрудниками милиции совместно с другими ведомствами проводится операция «Первоцвет». В этот период проверяются все рынки, вокзалы и места, где торгуют первоцветами.

Правоохранители обращают внимание крымчан, что запрещены сбор, продажа и перевозка подснежников, крокусов и цикламена Кузнецова.

В милиции напоминают также, что действия правонарушителей подпадают под пять статей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозят штрафы от 17 до 1700 гривен.