"Крымэнерго" уйдет с молотка

Кабинет министров Украины согласовал условия продажи государственного пакета акций энергоснабжающей компании «Крымэнерго», говорится в обнародованном на портале Кабмина распоряжении правительства №116-р от 5 марта.

Согласно документу, стартовая цена 45% пакета «Крымэнерго» утверждена на уровне 246 млн. грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Так, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением условиями, в конкурсе по продаже пакета акций энергокомпании могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Днепрооблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, 25% в уставном капитале которых прямо или опосредованно принадлежат государству.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.