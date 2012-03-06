Ливадийский дворец "обезглавлен"
14:25, 06 марта 2012Крым
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Директор продержалась год
Директор Ливадийского дворца-музея Светлана МОСКАЛЕНКО уволилась, сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма Ольга УДОВИНА.
Она руководила музеем около года. МОСКАЛЕНКО перешла на эту работу с должности советника главы Налоговой администрации Украины, ранее - занимала различные должности в департаментах налоговой.
«Она уволилась по собственному желанию примерно неделю назад. Пока исполняет обязанности БОГДАНОВИЧ (заместитель директора дворца)», - сказала вице-премьер, которую цитируют «Крым.Комментарии».
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