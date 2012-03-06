Завод "Коктебель" обанкротился

Хозяйственный суд Крыма признал банкротом завод «Коктебель», который специализируется на производстве марочных и ординарных коньяков и вин.

Как говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду в газете «Голос Украины», суд принял постановление 23 февраля.

Ликвидатором компании назначен арбитражный управляющий Василий КУХТА.

ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.

Предприятие входило в группу компаний «Союз-Виктан».