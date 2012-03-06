Завод "Коктебель" обанкротился
14:03, 06 марта 2012Крым
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Так решил Хозсуд
Хозяйственный суд Крыма признал банкротом завод «Коктебель», который специализируется на производстве марочных и ординарных коньяков и вин.
Как говорится в официальном сообщении, опубликованном в среду в газете «Голос Украины», суд принял постановление 23 февраля.
Ликвидатором компании назначен арбитражный управляющий Василий КУХТА.
ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.
На территории ЗАО находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.
Предприятие входило в группу компаний «Союз-Виктан».
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