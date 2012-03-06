На Солнце - мощная вспышка

На Солнце произошла самая мощная за последний месяц вспышка. Ее зафиксировали приборы космической лаборатории NASA.

Влияние солнечной активности на Земле ощутят уже сегодня вечером - ученые предупреждают о сильной магнитной буре.

По словам экспертов, выбросы плазмы в последнее время происходят из одной и той же области светила. Сейчас эта активная зона находится на противоположной стороне, поэтому вред от вспышек невелик. Но по мере вращения Солнца она окажется как раз напротив Земли, сообщают "Вести.ру".