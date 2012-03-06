Если бы выборы в Раду проходили в феврале (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в феврале, то в парламент страны попали бы четыре политические силы: Партия регионов, «Батькивщина», «Фронт Змін» и Компартия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы в Раду проходили в середине февраля, то в голосовании приняли бы участие 63% избирателей Украины и больше всего сторонников имели бы такие партии и объединения: Партия регионов - 16,5%, всеукраинское объединение «Батькивщина» (Юлия ТИМОШЕНКО) - 14%, партия «Фронт Змін» (Арсений ЯЦЕНЮК) - 7,9%; Коммунистическая партия Украины (Петр СИМОНЕНКО) - 5,7%.

Далее идут партия «УДАР» Виталия КЛИЧКО - 4,6%, партия «Сильная Украина» (Сергей ТИГИПКО) - 3,6% и Всеукраинское объединение «Свобода» (Олег ТЯГНИБОК) - 3,4%. Еще одна политическая сила имеет более одного процента сторонников - партия «Гражданская позиция» (Анатолий ГРИЦЕНКО) - 1,9%.

По региональному распределению за Партию регионов готовы проголосовать одинаково 26% избирателей Восточного и Южного регионов, 9% - Центрального и 6% - Западного регионов;

За ВО «Батькивщина» готовы отдать свои голоса 26% жителей Западного региона, 20% - Центрального, 6% - Южного и 4% - Восточного регионов;

За «Фронт Змін» готовы проголосовать 14% жителей Западного региона, 9% - Центрального, 6% - Южного и 3% - Восточного регионов;

Коммунистическую партию Украины поддерживают 11% в Восточном регионе, 8% - в Южном, 3% - в Центральном и 1% - в Западном регионе;

За партию «УДАР» готовы проголосовать 7% жителей Западного региона, 6% - Центрального, 3% - Южного и 2% - Восточного региона;

За партию «Сильная Украина» готовые отдать голоса 5% в Южном регионе, 4% - в Восточном и одинаково 3% - в Центральном и Западном регионах;

Всеукраинское объединение «Свобода» имеет наибольшую поддержку в Западном регионе (10%), также за него готовы проголосовать 3% жителей Центрального региона, и одинаково 1% жителей Южного и Восточного регионов;

Партия «Гражданская позиция» имеет 3% поддержки в Центральном регионе, по 2% - в Западном и Южном регионах, и 1% - в Восточном регионе;

КМИС проводил всеукраинский опрос 10-19 февраля. Методом интервью опрошено 4006 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,6%.