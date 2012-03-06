Ялта продефилирует в чудо-шляпках

Лучшую шляпку из цветов выберут в Ялте. Подведение итогов конкурса пройдет 9 марта в театре имени Чехова, сообщили во вторник организаторы.

«Конкурс проходит в Крыму с 8 февраля по 8 марта в канун международного женского дня. Его участники разрабатывали "чудо-шляпки", используя всю свою фантазию и флористические материалы», - говорится в пресс-релизе.

Шляпки, созданные юношами и мужчинами, будут претендовать на отдельные подарки.

После торжественной части состоится парад-дефиле участниц конкурса по набережной курортного города.